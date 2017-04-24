Виталий Кличко не сомневается в победе брата над Джошуа

Кличко-старший поддержал Владимира перед предстоящим боем.

Брат будет рядом с Владимиром во время поединка с Джошуа BoxingScene

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Виталий Кличко намерен быть рядом с рингом, когда его брат Владимир (64-4, 54 КО) будет боксировать против обладателя пояса IBF(18-0, 18 КО).

"Когда я боксировал, то Владимир всегда был возле ринга и поддерживал меня. Я поступлю аналогично во время встречи с Джошуа в Лондоне. Конечно, у брата отличная команда, но поддержка близкого человека также очень важна. Уверен, что победа будет за нами.

Это встреча двух олимпийских чемпионов. Джошуа ни разу не проиграл, он нокаутировал всех своих соперников и моложе Владимира на 12 лет. Но я знаю, что брат сделает все для победы. Знаю Владимира, как никто другой, поэтому могу лишь сказать, что ни у кого из боксеров нет такого мастерства и опыта. Кроме того, Владимир прекрасно понимает, насколько высоки ставки в этом поединке", - цитирует Виталия Кличко Sport Arena со ссылкой на BoxingScene.

Поединок Кличко - Джошуа пройдет в Лондоне на "Уэмбли" 29 апреля. На кону будут стоять пояса чемпиона мира по версиям IBF и IBO, а также титул WBA Super.

Напомним, ранее был представлен промо-ролик предстоящего боя Кличко - Джошуа.