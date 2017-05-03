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Виталий Кличко назвал бой с Джошуа лучшим в карьере брата

3 мая в 10:11

Экс-чемпион мира и мэр Киева Виталий Кличко доволен выступлением Владимира.

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Виталий Кличко поддержит любое решение брата о будущем
facebook.com/KlitschkoOfficial
Мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал поражение своего брата в прошлом бою, который состоялся в Лондоне против Энтони Джошуа.

"Я очень горжусь своим братом. Это был лучший бой в его карьере. К сожалению, результат не порадовал нас, но не могу сказать, что Владимир слишком стар в 41 год. Он был очень быстр на ногах и выглядел просто великолепно. Порой я видел, что он превосходит Джошуа, который моложе на 14 лет", - цитирует Кличко-старшего Sport Arena со ссылкой на Bild.

"Независимо от того, что решит Владимир относительно своего будущего в спорте, я буду в полной мере поддерживать его".

29 апреля в Лондоне состоялся поединок, в котором Энтони Джошуа (19-0, 19 КО) нокаутировал Владимира Кличко (64-5, 53 КО) в одиннадцатом раунде. В середине боя британец пережил тяжелый нокдаун, но в итоге сумел вернуться в борьбу и одержать победу. Стоит отметить, что на кону стояли пояса чемпиона мира по версиям WBA, IBF и IBO.

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Ранее сообщалось, что Владимир Кличко пока не принял решение о реванше с Джошуа.

По материалам: Bild.de , Sport Arena ,
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Тэги Кличко Джошуа бокс бой
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