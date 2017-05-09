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Виталий Кличко чуть не подрался с Джошуа – промоутер

9 мая в 19:00

После боя мог вспыхнуть конфликт.

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Виталий Кличко оттолкнул Джошуа
The Sun
Новый чемпион мира в супертяжелом весе по версиям IBF, IBO и WBA Энтони Джошуа (19-0, 19 КО) едва ли не вступил в потасовку со старшим братом Владимира Кличко (64-5, 53 КО) Виталием.

"Джошуа был очень уставший, он подошел к Владимиру и говорил о бое, а Виталий стоял рядом и говорил: "Хорошо, хорошо"", - говорит промоутер Джошуа Эдди Хирн.

По его же словам, Кличко-старший затем оттолкнул Джошуа, а британец в нецензурной форме рассказал оппоненту, как далеко ему стоит пойти.

Напомним, 29 апреля в Лондоне состоялся поединок, в котором Энтони Джошуа (19-0, 19 КО) нокаутировал Владимира Кличко (64-5, 53 КО) в одиннадцатом раунде.

В середине боя британец пережил тяжелый нокдаун, но в итоге сумел вернуться в борьбу и одержать победу. Стоит отметить, что на кону стояли пояса чемпиона мира по версиям WBA, IBF и IBO.

Сразу после боя чемпион заявил, что готов дать ветерану реванш, однако Владимир пока не делал заявлений по этому поводу.

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Ранее сообщалось, что реванш Джошуа и Кличко может пройти в Китае.

По материалам: sportarena.com
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Тэги Кличко бокс Украина
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