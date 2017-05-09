Виталий Кличко чуть не подрался с Джошуа – промоутер

После боя мог вспыхнуть конфликт.

Виталий Кличко оттолкнул Джошуа The Sun

Новый чемпион мира в супертяжелом весе по версиям IBF, IBO и WBA(19-0, 19 КО) едва ли не вступил в потасовку со старшим братом Владимира Кличко (64-5, 53 КО) Виталием.

"Джошуа был очень уставший, он подошел к Владимиру и говорил о бое, а Виталий стоял рядом и говорил: "Хорошо, хорошо"", - говорит промоутер Джошуа Эдди Хирн.

По его же словам, Кличко-старший затем оттолкнул Джошуа, а британец в нецензурной форме рассказал оппоненту, как далеко ему стоит пойти.

Напомним, 29 апреля в Лондоне состоялся поединок, в котором Энтони Джошуа (19-0, 19 КО) нокаутировал Владимира Кличко (64-5, 53 КО) в одиннадцатом раунде.

В середине боя британец пережил тяжелый нокдаун, но в итоге сумел вернуться в борьбу и одержать победу. Стоит отметить, что на кону стояли пояса чемпиона мира по версиям WBA, IBF и IBO.

Сразу после боя чемпион заявил, что готов дать ветерану реванш, однако Владимир пока не делал заявлений по этому поводу.

Ранее сообщалось, что реванш Джошуа и Кличко может пройти в Китае.