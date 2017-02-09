Виктор Чанов умер от бытовой травмы

Стала известна причина смерти выдающегося украинского голкипера.

Чанов три недели пролежал в коме ФК Шахтер

Причиной смерти легендарного украинского голкиперастала травма, полученная в результате несчастного случая. Об этом рассказал бывший игрок сборной СССР и Украины Олег Кузнецов.

"Виктор жил в частном доме. Как-то ночью спускался попить воды и упал. Все домочадцы спали, а утром его теща нашла уже почти без сознания. Никаких избиений не было. Травма на ровном месте… После этого он лежал три недели в коме", - сообщил Кузнецов.

Напомним, бывший вратарь "Динамо", "Шахтера" и сборной СССР Виктор Чанов ушел из жизни накануне в возрасте 57 лет.

Сообщалось, что 20 января Чанов подвергся нападению и избиению, в результате чего получил черепно-мозговую травму, приведшую впоследствии к смерти.

Ранее ушел из жизни легендарный футболист киевского "Динамо" Виктор Серебряников.