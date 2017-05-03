Верняев стал лучшим спортсменом апреля в Украине

Гимнаст ярко выступил на чемпионате Европы.
Лучшим тренером стал личный наставник гимнаста Геннадий Сартинский.
В апреле Верняев успешно выступил на чемпионате Европы в румынской Клуж-Напоке, где сумел взять два "золота" - в индивидуальном многоборье и на брусьях, а также занять третье место в опорном прыжке. Кроме того, украинец успел завоевать золотую медаль в многоборье на этапе Кубка мира в Лондоне и выиграть мировой зачет.
Это уже девятая награда в карьере Верняева от НОК Украины. По этому показателю гимнаст сравнялся с фехтовальщицей Ольгой Харлан.
Напомним, ранее Олег Верняев был признан "Спортсменом года" в Украине.НОК Украины