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Верняев стал лучшим спортсменом апреля в Украине

3 мая в 12:39

Гимнаст ярко выступил на чемпионате Европы.

Верняев
Верняев выиграл очередную награду от НОК
НОК Украины
Национальный олимпийский комитет Украины признал гимнаста Олега Верняева лучшим спортсменом по итогам апреля. Об этом сообщил официальный сайт НОК.

Лучшим тренером стал личный наставник гимнаста Геннадий Сартинский.

В апреле Верняев успешно выступил на чемпионате Европы в румынской Клуж-Напоке, где сумел взять два "золота" - в индивидуальном многоборье и на брусьях, а также занять третье место в опорном прыжке. Кроме того, украинец успел завоевать золотую медаль в многоборье на этапе Кубка мира в Лондоне и выиграть мировой зачет.

Это уже девятая награда в карьере Верняева от НОК Украины. По этому показателю гимнаст сравнялся с фехтовальщицей Ольгой Харлан.

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Напомним, ранее Олег Верняев был признан "Спортсменом года" в Украине.

По материалам: НОК Украины
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Тэги Верняев НОК гимнастика
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