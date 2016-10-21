Вернидуб считает, что матч против "Фейенорда" должен был завершиться вничью

Главный тренер "Зари" заявил, что ни одна из команд не заслужила на то, чтобы забить гол.
"Игра была равная. Справедливым был бы результат 0:0. Не заслужили на то, чтоб забить гол ни мы, ни они. Однако они забили мяч после ошибки, да еще и самого опытного футболиста. Это жизнь, бывает. Но такие детские ошибки не имеем права совершать. Поэтому и проиграли 0:1.
Расстроен тем, что линия атаки не проявила себя. Ни один из них - ни Петряк, ни Кулач, ни Караваев, ни Любенович, ни Липартия. Не было той игры, которая у нас получается. Все было медленно. Будем ждать, когда ребята задвигаются, и заиграют получше", - сказал Вернидуб.
"Мы, к слову, неплохо играем против именитых соперников. Давайте проанализируем. С "Фенербахче" добавили три минуты, а нам забили на 96-й. В Манчестере - рикошет и Ибрагимович забивает гол. Не помню, чтоб "Фейенорд" создал 100% голевой момент. Тем не менее, они забили после нашей ошибки. Все равно мы на правильном пути. Где-то еще не хватает уверенности", - также сказал тренер "Зари".
Напомним, ответный матч в рамках четвертого тура группового этапа ЛЕ команды проведут в Одессе 3 ноября.ФК Заря