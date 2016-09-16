Вернидуб назвал ничью с "Фенербахче" "очень обидной"

Наставник луганчан прокомментировал минувший матч.

Вернидуб поблагодарил команду и болельщиков ФК Заря

Вчера, 15 сентября,дебютировала в групповом этапе Лиги Европы. В первом матче, который прошел на стадионе "Черноморец" в Одессе, подопечные Юрия Вернидуба принимали турецкий "Фенербахче" и были близки к победе, но пропустили ответный мяч на последних секундах игры.

"Хочу сказать слова благодарности команде, которая сегодня очень неплохо выглядела. Мы понимали, что мы играем против очень большого клуба. В Турции есть не так много больших клубов - "Фенербахче", "Бешикташ" и "Галатасарай". Если анализировать игру, то моментов у "Фенербахче" практически не было. Точнее, у них было всего два момента. Мы сыграли очень дисциплинировано, ведь понимали, что в этом наше счастье - надо было действовать дисциплинировано в обороне, и быстро переходить в атаку", - сказал главный тренер луганчан на пресс-конференции.

"Где-то мы имели еще шансы, после забитого гола, возможно, не хватает технического мастерства. Думаю, пропускать мяч на 90+6 минуте, когда судья добавил всего три минуты, очень обидно. Но надо работать дальше и идти дальше".

"Через два дня нас ждет игра с "Динамо", затем "Ворскла", затем МЮ, а на закуску - "Шахтер". Если мы достойно пройдем этот путь - я буду самым счастливым человеком. Мы маленький клуб - "Заря" Луганск, представляем регион, где сейчас идет война. Мы хотели подарить эту игру своим болельщикам, которые нас поддерживают везде, куда бы мы не ехали. Если вы следили за нашей командой, то перед этой игрой я вспоминал матч против "Фейенорда". Из тех 11 игроков, которые тогда играли, осталось всего трое. Каждые полгода мы выставляем на трансфер 2-4 человек, и нам очень сложно. Я искренне благодарен нашему украинскому городу Одессе - могу встать и низко поклониться - за то, что пришло столько зрителей, и за такую поддержку. Хочу, чтобы и на следующие игры приходило столько же людей".

Напомним, донецкий "Шахтер" также стартовал в Лиге Европы, обыграв на выезде турецкий "Коньяспор".