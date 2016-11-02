Вернидуб надеется, что "Заря" не допустит детских ошибок в матче против "Фейенорда"

Главный тренер луганского клуба поделился ожиданиями от предстоящей игры.

Вернидуб надеется, что "Заря" сыграет лучше, чем в первом матче ФК Заря

Главный тренер "Зари" Юрий Вернидуб прокомментировал предстоящее противостояние с "Фейенордом" в рамках четвертого тура группового этапа Лиги Европы

"Конечно, хочется добывать большее. Но пока есть что есть. Да, нам очень нужен результат. Хотелось бы, чтобы ребята сыграли лучше в атаке. Также мы не должны допускать детских ошибок в защите. Был проведен подробный анализ, который позволил увидеть и сильные, и слабые стороны. На качество игры влияет много факторов, но я надеюсь, что завтра мы сыграем куда лучше, чем в Голландии", - подчеркнул Вернидуб.

Также главный тренер "Зари" рассказал о кадровых проблемах: "У нас выбыл Гордиенко, и хотелось бы, чтобы он поскорее вернулся. Что касается Сивакова, то у него были незначительные проблемы, но сейчас вроде все хорошо".

Напомним, в матче третьего тура группового этапа "Заря" на выезде проиграла "Фейенорду" со счетом 0:1. Ответный матч состоится 3 ноября.