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Вернидуб надеется, что "Заря" не допустит детских ошибок в матче против "Фейенорда"

2 ноября в 19:52

Главный тренер луганского клуба поделился ожиданиями от предстоящей игры.

юрий вернидуб заря
Вернидуб надеется, что "Заря" сыграет лучше, чем в первом матче
ФК Заря
Главный тренер "Зари" Юрий Вернидуб прокомментировал предстоящее противостояние с "Фейенордом" в рамках четвертого тура группового этапа Лиги Европы.

"Конечно, хочется добывать большее. Но пока есть что есть. Да, нам очень нужен результат. Хотелось бы, чтобы ребята сыграли лучше в атаке. Также мы не должны допускать детских ошибок в защите. Был проведен подробный анализ, который позволил увидеть и сильные, и слабые стороны. На качество игры влияет много факторов, но я надеюсь, что завтра мы сыграем куда лучше, чем в Голландии", - подчеркнул Вернидуб.

Также главный тренер "Зари" рассказал о кадровых проблемах: "У нас выбыл Гордиенко, и хотелось бы, чтобы он поскорее вернулся. Что касается Сивакова, то у него были незначительные проблемы, но сейчас вроде все хорошо".

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Напомним, в матче третьего тура группового этапа "Заря" на выезде проиграла "Фейенорду" со счетом 0:1. Ответный матч состоится 3 ноября.

По материалам: Sport Arena
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Тэги Вернидуб Заря Фейенорд Лига Европы
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