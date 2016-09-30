Вернидуб доволен, что футболисты не испугались МЮ

Наставник "Зари" остался доволен минувшим матчем.

Вернидуб похвалил игроков за смелость ФК Заря

Вчера, 29 сентября, луганская "Заря" провела свой второй поединок группового этапа Лиги Европы, в котором встречалась с английским "Манчестер Юнайтед" на выезде. Поединок- гол на свой счет во втором тайме записал Златан Ибрагимович.

Наставник луганчан Юрий Вернидуб похвалил подопечных за достойную игру:

"Доволен, что так сыграли и выполнили такой объем, практически не дав сопернику шансов забить, но чуть-чуть недоработали. Есть и разочарование. Мы сегодня заслуживали как минимум ничью. Но я поблагодарю ребят, ведь они сыграли просто здорово. Где-то не хватило при выходе из обороны в атаку последней передачи, хотя моменты были, в частности у Петряка и Гречишкина. Не понимаю, почему они постоянно ищут последнюю передачу. Значит, боятся брать ответственность на себя. Надеюсь, в будущем они поймут, что нужно брать на себя лидерские качества и бить по воротам".

"Не собираюсь винить Шевченко в пропущенном голе - это случайность. Он упал сначала, а потом перестраивался. Что есть - то есть. Лучше было пропустить какой-то сумасшедший мяч, нежели такой. Но после пропущенного мяча я увидел в глазах своих ребят, что они хотят сравнять счет. Они шли вперед и не боялись, а это дорогого стоит. Думаю, мы на правильном пути. Будем двигаться дальше".

"Я уверен в своих ребятах, поэтому не боялся перед матчем. Волнение было, но не более того. Мы досконально изучили соперника, закрыв его сильные стороны. У соперника практически не было моментов".

Напомним, в другом поединке дня донецкий "Шахтер" дома одолел португальскую "Брагу".