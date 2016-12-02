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Велосипедистка Басова признана лучшей спортсменкой Украины в ноябре

2 декабря в 10:28

На счету представительницы велоспорта ряд успешных выступлений в минувшем месяце.

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Басова стала лучшей в ноябре
НОК Украины
Национальный олимпийский комитет признал велогонщицу Любовь Басову лучшей спортсменкой ноября в Украине.

За минувший месяц Басова трижды занимала призовые места на этапах Кубка мира по велотреку. В активе гонщицы победа в кейрине в Апельдорне, а также "серебро" в кейрине и индивидуальном спринте в Глазго.

Стоит отметить, что в октябре Басова выступала не менее успешно и сумела стать чемпионкой Европы по велотреку на первенстве, которое проходит во французском Сен-Кентен-Ан-Ивелин.

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Лучшим спортсменом по итогам октября был признан стрелок Николай Мильчев.

По материалам: НОК Украины
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Тэги Басова велотрек НОК
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