Велосипедистка Басова признана лучшей спортсменкой Украины в ноябре

На счету представительницы велоспорта ряд успешных выступлений в минувшем месяце.

Басова стала лучшей в ноябре НОК Украины

Национальный олимпийский комитет признал велогонщицулучшей спортсменкой ноября в Украине.

За минувший месяц Басова трижды занимала призовые места на этапах Кубка мира по велотреку. В активе гонщицы победа в кейрине в Апельдорне, а также "серебро" в кейрине и индивидуальном спринте в Глазго.

Стоит отметить, что в октябре Басова выступала не менее успешно и сумела стать чемпионкой Европы по велотреку на первенстве, которое проходит во французском Сен-Кентен-Ан-Ивелин.

Лучшим спортсменом по итогам октября был признан стрелок Николай Мильчев.