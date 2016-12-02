Велосипедистка Басова признана лучшей спортсменкой Украины в ноябре

На счету представительницы велоспорта ряд успешных выступлений в минувшем месяце.
За минувший месяц Басова трижды занимала призовые места на этапах Кубка мира по велотреку. В активе гонщицы победа в кейрине в Апельдорне, а также "серебро" в кейрине и индивидуальном спринте в Глазго.
Стоит отметить, что в октябре Басова выступала не менее успешно и сумела стать чемпионкой Европы по велотреку на первенстве, которое проходит во французском Сен-Кентен-Ан-Ивелин.
Лучшим спортсменом по итогам октября был признан стрелок Николай Мильчев.НОК Украины