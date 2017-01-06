Валентина Семеренко выступит на следующем этапе Кубка мира в Рупольдинге

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Украинская биатлонистка восстановилась после травмы.

Семеренко пропустила начало сезона из-за травмы biathlonworld.com

Чемпионка мира 2015 года по биатлонувыступит на следующем этапе Кубка мира в Рупольдинге. Об этом сообщил комментатор "UA:Перший" Андрей Столярчук во время трансляции мужского спринта в Оберхофе.

Соревнования в Рупольдинге стартуют 12 января. Напомним, Семеренко пропустила начало сезона из-за травмы. Еще в августе сообщалось, что Семеренко пропустит весь сезон "из-за проблем со здоровьем", однако ситуация оказалась не столь критической.

Стоит отметить, что по итогам 2015 года Валентина Семеренко была признана лучшей спортсменкой Украины вместе с борцом Жаном Беленюком, который также стал чемпионом мира.

Валентина обошла своих конкуренток в номинации бронзовую призершу чемпионата мира по маунтенбайку Яну Беломоину, а также представительницу борьбы Юлию Ткач, которая завоевывала бронзу на чемпионате мира.

Лучший результат для Украины в текущем сезоне показали девушки, которым удалось занять третье место в женской эстафете на этапе Кубка мира в Поклюке.