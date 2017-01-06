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Валентина Семеренко выступит на следующем этапе Кубка мира в Рупольдинге

6 января в 12:40

Украинская биатлонистка восстановилась после травмы.

Валя Семеренко, биатлон
Семеренко пропустила начало сезона из-за травмы
biathlonworld.com
Чемпионка мира 2015 года по биатлону Валентина Семеренко выступит на следующем этапе Кубка мира в Рупольдинге. Об этом сообщил комментатор "UA:Перший" Андрей Столярчук во время трансляции мужского спринта в Оберхофе.

Соревнования в Рупольдинге стартуют 12 января. Напомним, Семеренко пропустила начало сезона из-за травмы. Еще в августе сообщалось, что Семеренко пропустит весь сезон "из-за проблем со здоровьем", однако ситуация оказалась не столь критической.

Стоит отметить, что по итогам 2015 года Валентина Семеренко была признана лучшей спортсменкой Украины вместе с борцом Жаном Беленюком, который также стал чемпионом мира.

Валентина обошла своих конкуренток в номинации бронзовую призершу чемпионата мира по маунтенбайку Яну Беломоину, а также представительницу борьбы Юлию Ткач, которая завоевывала бронзу на чемпионате мира.

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Лучший результат для Украины в текущем сезоне показали девушки, которым удалось занять третье место в женской эстафете на этапе Кубка мира в Поклюке.

По материалам: Tribuna.com
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Тэги Семеренко биатлон Кубок мира
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