Валентина Семеренко выступит на следующем этапе Кубка мира в Рупольдинге

Украинская биатлонистка восстановилась после травмы.
Соревнования в Рупольдинге стартуют 12 января. Напомним, Семеренко пропустила начало сезона из-за травмы. Еще в августе сообщалось, что Семеренко пропустит весь сезон "из-за проблем со здоровьем", однако ситуация оказалась не столь критической.
Стоит отметить, что по итогам 2015 года Валентина Семеренко была признана лучшей спортсменкой Украины вместе с борцом Жаном Беленюком, который также стал чемпионом мира.
Валентина обошла своих конкуренток в номинации бронзовую призершу чемпионата мира по маунтенбайку Яну Беломоину, а также представительницу борьбы Юлию Ткач, которая завоевывала бронзу на чемпионате мира.
Лучший результат для Украины в текущем сезоне показали девушки, которым удалось занять третье место в женской эстафете на этапе Кубка мира в Поклюке.Tribuna.com