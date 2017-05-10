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В "Заре" с января не платят зарплату – СМИ

10 мая в 09:10

Луганчане испытывают финансовые трудности.

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"Заря" находится на третьем месте УПЛ
ФК Шахтер
Журналист телеканалов "Футбол 1/2" Игорь Бурбас рассказал, что в "Заре" не платят зарплату с января.

"Интересно, как мотивировать команду, которая последнюю зарплату получала еще в январе? А настроить ветеранов, которым должны по 8 месяцев? Не завидую Юрию Вернидубу", – написал Бурбас

Отметим, что после 28 сыгранных туров луганская "Заря" находится на третьем месте в турнирной таблице украинской Премьер-лиги.

В нынешнем сезоне команда Вернидуба впервые приняла участие в групповом этапе Лиги Европы, где сразилась с "Фейеноордом", "Фенербахче" и "Манчестер Юнайтед".

С лета 2014-го года "Заря" проводит домашние матчи вне Луганска, играя в Запорожье на "Славутич Арене". Следующий поединок УПЛ "Заря" сыграет 13 мая против "Александрии".

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Ранее сообщалось, что игроки "Стали" пять месяцев не получают зарплату.

По материалам: ZN.UA
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Тэги зарплата Заря Вернидуб футбол финансы
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