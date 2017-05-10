В "Заре" с января не платят зарплату – СМИ

Луганчане испытывают финансовые трудности.
"Интересно, как мотивировать команду, которая последнюю зарплату получала еще в январе? А настроить ветеранов, которым должны по 8 месяцев? Не завидую Юрию Вернидубу", – написал Бурбас
Отметим, что после 28 сыгранных туров луганская "Заря" находится на третьем месте в турнирной таблице украинской Премьер-лиги.
В нынешнем сезоне команда Вернидуба впервые приняла участие в групповом этапе Лиги Европы, где сразилась с "Фейеноордом", "Фенербахче" и "Манчестер Юнайтед".
С лета 2014-го года "Заря" проводит домашние матчи вне Луганска, играя в Запорожье на "Славутич Арене". Следующий поединок УПЛ "Заря" сыграет 13 мая против "Александрии".
Ранее сообщалось, что игроки "Стали" пять месяцев не получают зарплату.ZN.UA