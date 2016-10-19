В "Заре" хотят добиться максимального результата в матче против "Фейенорда"

Юрий Вернидуб считает, что клуб из Нидерландов на ходу, но у него есть слабые места.

Вернидуб хочет, чтобы его команда провела матч на высоком уровне ФК "Заря"

Главный тренер "Зари" Юрий Вернидуб поделился ожиданиями от предстоящего выездного матча Лиги Европы против "Фейенорда".

"Поединки против голландцев должны дать ответ на вопрос, сможем ли мы бороться за выход в весеннюю часть соревнований. Полный стадион, без сомнения, существенное подспорье для голландцев. Но, участвуя в Лиге Европы, мы уже привыкли к такому давлению. Главное - правильно построить игру и постараться провести матч на высоком уровне", - сказал Вернидуб.

"Фейенорд" на ходу, в 9-ти турах местного чемпионата они имеют в активе девять побед. В коллективе ван Бронкхорста собрался сплав опыта и молодости. В составе "Фейеноорда" семь исполнителей сборной Голландии. Команда компактно действует как в обороне, так и в атаке. Но есть у нее и слабые места, которыми постараемся воспользоваться. Мы будем рады любому позитивному итогу, но все же будем стремиться сыграть как можно лучше и увезти из Роттердама максимальный результат", - также подчеркнул тренер "Зари".

Напомним, в двух стартовых турах группового этапа Лиги Европы "Заря" набрала 1 очко. Луганский клуб сыграл вничью с "Фенербахче", после чего минимально уступил "МЮ".