В "Заре" хотят добиться максимального результата в матче против "Фейенорда"

Юрий Вернидуб считает, что клуб из Нидерландов на ходу, но у него есть слабые места.
"Поединки против голландцев должны дать ответ на вопрос, сможем ли мы бороться за выход в весеннюю часть соревнований. Полный стадион, без сомнения, существенное подспорье для голландцев. Но, участвуя в Лиге Европы, мы уже привыкли к такому давлению. Главное - правильно построить игру и постараться провести матч на высоком уровне", - сказал Вернидуб.
"Фейенорд" на ходу, в 9-ти турах местного чемпионата они имеют в активе девять побед. В коллективе ван Бронкхорста собрался сплав опыта и молодости. В составе "Фейеноорда" семь исполнителей сборной Голландии. Команда компактно действует как в обороне, так и в атаке. Но есть у нее и слабые места, которыми постараемся воспользоваться. Мы будем рады любому позитивному итогу, но все же будем стремиться сыграть как можно лучше и увезти из Роттердама максимальный результат", - также подчеркнул тренер "Зари".
Напомним, в двух стартовых турах группового этапа Лиги Европы "Заря" набрала 1 очко. Луганский клуб сыграл вничью с "Фенербахче", после чего минимально уступил "МЮ".Футбольный клуб