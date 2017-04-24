В украинской Премьер-лиге останется 12 команд

Данное решение было принято представителями клубов.

В УПЛ появится плей-офф XSport.ua

В Доме футбола было принято окончательное решение оставить нынешнее количество участниковна следующий сезон. Об этом сообщает Xsport.

Более подробно о принятом формате турнира рассказал президент УПЛ Владимир Генинсон:

"Формат: 12 команд, 4 круга. То есть, будет два этапа, в каждом по 2 круга. В сравнении с этим сезоном изменения будут. Главное - будет плей-офф, но дайте нам буквально два дня, чтобы мы уже официально это объявили.

25 апреля мы предложим на рассмотрение все то, что сегодня было наработано, после чего уже будет утверждение. Оба телетранслятора поддерживают такой формат. Тема единого телевизионного пула сегодня не затрагивалась. Главное - сколько денег получат клубы, и какой будет единая картинка.

Поднимался вопрос об арендованных игроках. Все клубы услышали. Было принято решение, которое вы можете узнать у самих клубов. Также все клубы поддержали идею проведения зимнего сбора для национальной команды", - сказал Генинсон.

Напомним, ранее рассматривалось пять вариантов формата на новый сезон.