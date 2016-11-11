В сборной Финляндии считают, что Украине для победы "хватит и троих игроков"

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"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Голкипер финской сборной назвал лидеров "желто-синих".

Градецки ждет сложной игры finlandtimes.fi сборной Украины.

"Это будет сложная игра для нас. Украина еще не проигрывала, на счету команды есть выигрыш. Это наш последний шанс, поэтому мы должны сделать все, чтобы выиграть матч и подняться в турнирной таблице.

В вашей команде выделю двух опасных игроков, играющих на флангах - Ярмоленко и Коноплянку. Также отмечу Степаненко - он хорошо играет в пас и подчищает за игроками атаки. Этих троих игроков хватит для победы, если даже нет других идей".

Напомним, матч Украина - Финляндия состоится 12 ноября в Одессе. Букмекеры считают украинскую сборную безоговорочным фаворитом поединка.