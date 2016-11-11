В сборной Финляндии считают, что Украине для победы "хватит и троих игроков"

Голкипер финской сборной назвал лидеров "желто-синих".
"Это будет сложная игра для нас. Украина еще не проигрывала, на счету команды есть выигрыш. Это наш последний шанс, поэтому мы должны сделать все, чтобы выиграть матч и подняться в турнирной таблице.
В вашей команде выделю двух опасных игроков, играющих на флангах - Ярмоленко и Коноплянку. Также отмечу Степаненко - он хорошо играет в пас и подчищает за игроками атаки. Этих троих игроков хватит для победы, если даже нет других идей".
Напомним, матч Украина - Финляндия состоится 12 ноября в Одессе. Букмекеры считают украинскую сборную безоговорочным фаворитом поединка.Tribuna.com