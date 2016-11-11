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В сборной Финляндии считают, что Украине для победы "хватит и троих игроков"

11 ноября в 15:51

Голкипер финской сборной назвал лидеров "желто-синих".

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Градецки ждет сложной игры
finlandtimes.fi
Голкипер сборной Финляндии Лукаш Градецки поделился мнением о предстоящем матче отбора на ЧМ-2018 против сборной Украины.

"Это будет сложная игра для нас. Украина еще не проигрывала, на счету команды есть выигрыш. Это наш последний шанс, поэтому мы должны сделать все, чтобы выиграть матч и подняться в турнирной таблице.

В вашей команде выделю двух опасных игроков, играющих на флангах - Ярмоленко и Коноплянку. Также отмечу Степаненко - он хорошо играет в пас и подчищает за игроками атаки. Этих троих игроков хватит для победы, если даже нет других идей".

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Напомним, матч Украина - Финляндия состоится 12 ноября в Одессе. Букмекеры считают украинскую сборную безоговорочным фаворитом поединка.

По материалам: Tribuna.com
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Тэги сборная ЧМ-2018 Ярмоленко Коноплянка Степаненко
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