Топ Новости
<
>

В России больше сильных команд, чем в Украине - Будковский

10 января в 18:58

Украинский футболист сравнил два чемпионата, в которых выступал.

Будковский
Будковский уверен, что украинский футбол переживает спад
ФК "Анжи"
Нападающий Филипп Будковский, который находится на правах аренды из "Шахтера" в российском "Анжи", уверен, что украинская Премьер-лига стала слабее в последнее время.

"Сейчас в России побольше сильных команд, чем в Украине. У нас пока что удерживают своих лидеров только "Динамо" и "Шахтер", остальные постепенно теряют лучших футболистов, а ребята уезжают в другие европейские клубы. В целом же футбол в наших чемпионатах похожий: лидеры не закрываются, идут в атаку и дают возможность тоже атаковать. Все остальные играют строго от обороны", - сказал Будковский.

Что касается своего будущего, то форвард пока не знает, что его ждет:

"Мой контракт принадлежит "Шахтеру", поэтому, если в этом вопросе будут какие-то изменения, и "Анжи" не сможет продолжать аренду, все будет решаться на уровне клубов. Я же отдохнул, набрался сил и уже готов приступить к подготовке к новому футбольному году".

В текущем сезоне российской Премьер-лиги Будковский провел 17 матчей и забил 3 гола.

Читайте также: Будковский сделал дубль в Кубке России

Ранее защитник сборной Украины Артем Федецкий осудил украинских футболистов, которые играют в России.

По материалам: MatchDay
Читайте также
Тэги Будковский Анжи Шахтер футбол
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 27.02
EUR 28.61
Последние новости