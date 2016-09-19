В Рио-де-Жанейро состоялась церемония закрытия Паралимпиады-2016

Сборная Украины вошла в топ-3 по итогам Игр.

В бразильском Рио-де-Жанейро с 7 по 18 сентября проходили Паралимпийские игры, а минувшей ночью по киевскому времени состоялась церемония закрытия.

Украинская сборная по итогам Паралимпиады завоевала 117 медалей (41-37-39) и заняла третье место в общем зачете. Эти Паралимпийские игры стали самыми успешными в истории Украины.

Первыми в медальном зачете стали китайцы, на втором месте финишировала Великобритания.

Напомним, что сборная России в полном составе была отстранена от участия в Паралимпиаде-2016.