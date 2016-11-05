В Премьер-лиге появится награда "Лучшему футболисту месяца"

Традиционная для многих турниров награда появится и в Украине.
"Премьер-лига продолжает активно развиваться. Мне приятно объявить о старте нового конкурса "Лучший игрок месяца", аналоги которому проводятся во всем мире, и в Украине. Мы знаем, что его давно ждали как болельщики, так и сами игроки", - сказал Генинсон.
Ежемесячно за кандидатов будут голосовать тренеры и болельщики, после чего победитель будет определяться по количеству голосов, которые будут суммироваться.
Стоит отметить, что популярность украинского футбола среди населения страны продолжает падать. Средняя посещаемость чемпионата после 13-го тура сократилась до 4868 болельщиков. Это на 2,8% меньше, чем после аналогичного периода прошлого сезона. Кроме того, этот показатель является самым низким за 25-летнюю историю проведения чемпионатов Украины.
Напомним, после 13 туров лидирует в чемпионате "Шахтер", который на 6 очков опережает "Зарю" и на 8 - "Динамо".ФФУ