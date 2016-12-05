В Премьер-лиге обновлен антирекорд посещаемости

Чемпионат Украины по футболу привлекает все меньше внимания болельщиков.
Средняя посещаемость пяти минувших матчей тура составила 1075 зрителей. Стоит отметить, что прошлым худшим показателем был 1631 зритель в 14-м туре сезона 1992/93.
Количество зрителей на матчах 17-го тура УПЛ:
"Ворскла" - "Динамо" - 1200 зрителей, "Черноморец" - "Волынь" - 2282 зрителя, "Заря" - "Днепр" - 1000 зрителей, "Шахтер" - "Сталь" - 641 зритель, "Звезда" - "Александрия" - 253 зрителя.
Средний показатель всего сезона 2016/17 - 4504 болельщика на матче, что является худшим показателем за всю историю проведения чемпионатов Украины.
Напомним, в 17-м туре из-за проблем с газоном был отменен матч "Олимпика" и "Карпат", который должен был состояться в Сумах.Tribuna.com