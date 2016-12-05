В Премьер-лиге обновлен антирекорд посещаемости

Чемпионат Украины по футболу привлекает все меньше внимания болельщиков.

Матч лидера сезона посетил 641 человек football.ua

был установлен антирекорд посещаемости в истории элитного дивизиона чемпионата Украины по футболу.

Средняя посещаемость пяти минувших матчей тура составила 1075 зрителей. Стоит отметить, что прошлым худшим показателем был 1631 зритель в 14-м туре сезона 1992/93.

Количество зрителей на матчах 17-го тура УПЛ:

"Ворскла" - "Динамо" - 1200 зрителей, "Черноморец" - "Волынь" - 2282 зрителя, "Заря" - "Днепр" - 1000 зрителей, "Шахтер" - "Сталь" - 641 зритель, "Звезда" - "Александрия" - 253 зрителя.

Средний показатель всего сезона 2016/17 - 4504 болельщика на матче, что является худшим показателем за всю историю проведения чемпионатов Украины.

Напомним, в 17-м туре из-за проблем с газоном был отменен матч "Олимпика" и "Карпат", который должен был состояться в Сумах.