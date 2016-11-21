В поединке против Уолтерса самыми сложными будут первые раунды - Ломаченко

Украинский боксер заявил, что в ночь с 26 на 27 ноября в ринге будет жарко.

Ломаченко ждет сложного боя

Василий Ломаченко , которому 26 ноября предстоит провести защиту своего титула WBO в поединке против Николаса Уолтерса, поделился мнением о предстоящем поединке.

"Думаю, это будет очень сложный бой. Особенно сложными будут первые четыре раунда, а дальше уже посмотрим. Что касается ударной мощи Уолтерса, то бокс - это не только сила, поэтому что-нибудь придумаем. Является ли Уолтерс самым опасным моим соперником? Не знаю, смогу ответить после боя, когда прочувствую его.

Я готов к бою. Спасибо всем, кто меня поддерживает. Заводите свои будильники, в ночь с 26 на 27 ноября будет жарко", - сказал Ломаченко.

Напомним, ранее телеканал HBO представил официальный промо-ролик к бою Ломаченко и Уолтерса.