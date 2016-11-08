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В Мексике футболист прямо на поле убил судью за желтую карточку

8 ноября в 10:44

Трагедия произошла во время поединка любительских команд.

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Скорая помощь не смогла спасти арбитра
infobae.com/america
В мексиканском городке Тулансинго (штат Идальго) футболист убил судью прямо во время матча любительских команд.

Игрок одной из команд Рубен Ривера Васкес убил 59-летнего судью Виктора Трехо, который показал ему желтую карточку. Васкес потерял контроль над собой и нанес арбитру удар в лицо. От полученного удара судья упал на землю и перестал дышать. Прибывшие на место происшествия медики не смогли спасти ему жизнь

Футболист сразу же скрылся с места преступления и в настоящее время находится в розыске.

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Напомним, ранее британский боксер Майк Тоуэлл скончался после поражения нокаутом.

По материалам: Daily Mail
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Тэги футбол арбитр
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