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В матче с "Днепром" игроки "Шахтера" сделали рекордных 865 передач

29 ноября в 08:58

"Шахтер" в матче с "Днепром" совершил рекордное число передач в этом сезоне.

 

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Больше всех точных передач исполнил Ракицкий
ФК Шахтер
Игроки "Шахтера" в поединке украинской Премьер-Лиги против "Днепра" сделали 865 передач, из которых 93% оказались точными. Это является рекордом нынешнего сезона чемпионата.

Больше всех точных передач исполнили Ярослав Ракицкий (103/100), Фред (103/98) и Марлос (122/110).

Напомним, "Шахтер" в 16-м туре украинской Премьер-лиги на выезде переиграл "Днепр" со счетом 2:0.

После 16-и туров подопечные Фонсеки лидируют в турнирной таблице УПЛ, опережая "Динамо" на восемь очков.

Следующую игру чемпионата "оранжево-черные" проведут 4-го декабря против каменской "Стали". Встреча пройдет во Львове, начало поединка в 17:00.

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Завтра, 30-го ноября, "горняки" сыграют матч 1/4-й финала Кубка Украины против "Полтавы".

По материалам: ФК Шахтер
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Тэги Днепр рекорд Шахтер
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