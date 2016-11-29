В матче с "Днепром" игроки "Шахтера" сделали рекордных 865 передач

"Шахтер" в матче с "Днепром" совершил рекордное число передач в этом сезоне.
Больше всех точных передач исполнили Ярослав Ракицкий (103/100), Фред (103/98) и Марлос (122/110).
Напомним, "Шахтер" в 16-м туре украинской Премьер-лиги на выезде переиграл "Днепр" со счетом 2:0.
После 16-и туров подопечные Фонсеки лидируют в турнирной таблице УПЛ, опережая "Динамо" на восемь очков.
Следующую игру чемпионата "оранжево-черные" проведут 4-го декабря против каменской "Стали". Встреча пройдет во Львове, начало поединка в 17:00.
Завтра, 30-го ноября, "горняки" сыграют матч 1/4-й финала Кубка Украины против "Полтавы".ФК Шахтер