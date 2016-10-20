В Лиге чемпионов еще ничего не потеряно - Ребров

Главный тренер "Динамо" после поражения от "Бенфики" подчеркнул, что команде нужно обновление состава.

Ребров признал свои ошибки ФК Динамо

Главный тренер "Динамо" Сергей Ребров прокомментировал домашнее поражение от "Бенфики" в рамках группового этапа Лиги чемпионов (0:2).

"Конечно, мы понимали, насколько тяжелым будет этот матч. Но на таком уровне соперники не прощают ошибок. Мы ошибок сегодня допустили достаточно, при этом сами свои моменты не реализовали. Коме того, всегда тяжело играть, когда пропускаешь гол уже в начале матча. Но после матча и президент клуба, и я поблагодарили ребят. Мы создали немало голевых моментов, но не забили. Обидно. Я расстроен, все расстроены. Однако нужно идти дальше. Нас ждут матчи чемпионата Украины. Да и в Лиге чемпионов еще ничего не потеряно - будем драться и стараться выходить из этой группы", - сказал Ребров.

Также главный тренер "Динамо" прокомментировал свой выбор полузащитников на этот матч: "Буяльский после травмы, он тренируется в общей группе всего пять дней. Тоже самое с Цыганковым. Так что особого выбора по средней линии у меня не было. Да, на замене остался Рыбалка, но на этот матч я выбрал Корзуна. Не хотел бы сейчас говорить по персоналиям - это ненормально. Мы соберемся с командой, разберем этот матч. Мы проиграли, и 100%, что имели место мои ошибки. Ошибались и футболисты. Ошибок было сегодня достаточно".

По словам Реброва, команде нужно обновление состава: "Нужно думать о тех футболистах, которые потеряли мотивацию играть в команде, а, точнее, тренироваться и пахать каждый день. Не хочу называть фамилии, но с президентом на эту тему мы говорили. С таким игроками надо прощаться, несмотря на их долгосрочные контракты с "Динамо". С радостью буду работать с 19-летним пацаном, который будет гореть желанием пахать на команду. Но ему в любом случае потребуется время.

Даже несмотря на то, что мы в прошлом сезоне выиграли чемпионат, команде нужно обновление - важно, чтобы немотивированные футболисты уходили, важен прилив новой крови, чтобы на фоне новых исполнителей не теряли мотивацию другие ребята. Мне, как и болельщикам, хочется видеть команду, которая у нас была в прошлом, в позапрошлом сезонах, но для этого нужны футболисты, которые будут ежедневно работать на эту команду на тренировках".

Напомним, после трех матчей "Динамо", набрав 1 очко, занимает в своей группе ЛЧ последнее место.