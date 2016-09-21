В летнее межсезонье Милевский отказал "Волыни"

Нападающий в итоге выбрал "Тосно" из-за двухлетнего контракта.
"Были предложения из Украины. Мне стало очень интересно, когда нам позвонили из Луцка, из "Волыни". Сказали, что Виталий Кварцяный готов взять Артема, вернуть его в сборную Украины, вернуть его на высокий уровень. Я сказал: "Спасибо большое. Мы пока не готовы", - рассказал Панков, также отметив, что у Милевского были предложения из Австралии, Болгарии, Греции и Румынии.
"Тосно" украинкий форвард, по словам агента, выбрал из-за двухлетнего контракта: "Зарплата не такая большая, чтобы прокормить семью (смеется). Но основным при переходе был не фактор зарплаты, а концепция развития дальнейшей карьеры Милевского. Да, многие говорят, мол, что за "Тосно", первая лига, для чего, почему, куда?! Но это команда, которая ставит максимальную задачу - они хотят выйти в Премьер-лигу и там закрепиться.
Мы очень благодарны руководству клуба, потому что для нас был приоритетом двухлетний контракт. Ну представьте, за три с половиной года человек поменял пять команд. Это ненормально. Артему уже не 22 года, а 32 исполнится в январе. Ему нужна стабильность".
Напомним, Милевский подписал контракт с "Тосно" 1 сентября. Форвард еще не дебютировал в новой команде.kp.ua