В летнее межсезонье Милевский отказал "Волыни"

Нападающий в итоге выбрал "Тосно" из-за двухлетнего контракта.

Милевский и Панков отказали "Волыни" fctosno.ru

Артем Милевский летом получил предложение о переходе в луцкую "Волынь", однако отказался от такого варианта продолжения карьеры. Об этом рассказал агент футболиста Александр Панков.

"Были предложения из Украины. Мне стало очень интересно, когда нам позвонили из Луцка, из "Волыни". Сказали, что Виталий Кварцяный готов взять Артема, вернуть его в сборную Украины, вернуть его на высокий уровень. Я сказал: "Спасибо большое. Мы пока не готовы", - рассказал Панков, также отметив, что у Милевского были предложения из Австралии, Болгарии, Греции и Румынии.

"Тосно" украинкий форвард, по словам агента, выбрал из-за двухлетнего контракта: "Зарплата не такая большая, чтобы прокормить семью (смеется). Но основным при переходе был не фактор зарплаты, а концепция развития дальнейшей карьеры Милевского. Да, многие говорят, мол, что за "Тосно", первая лига, для чего, почему, куда?! Но это команда, которая ставит максимальную задачу - они хотят вый­ти в Премьер-лигу и там закрепиться.

Мы очень благодарны руководству клуба, потому что для нас был приоритетом двухлетний контракт. Ну представьте, за три с половиной года человек поменял пять команд. Это ненормально. Артему уже не 22 года, а 32 исполнится в январе. Ему нужна стабильность".

Напомним, Милевский подписал контракт с "Тосно" 1 сентября. Форвард еще не дебютировал в новой команде.