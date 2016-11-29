В Колумбии разбился самолет с игроками бразильского футбольного клуба

На борту судна было девять членов экипажа и 72 пассажира.
The @AeropuertoMDE confirms LAMIA Bolivia RJ85, registration CP-2933 has crashed near Medellin, Colombia. https://t.co/ayIDZCJVZs pic.twitter.com/GUzZcwHkwo— Flightradar24 (@flightradar24) 29 листопада 2016 р.
Пока неизвестно, футболисты какого именно футбольного клуба находились на борту.
Самолет выполнял рейс из Санта-Крус-де-ла-Сьерра (Боливия) в Медельин (Колумбия).
А в Twitter колумбийского Международного аэропорта имени Хосе Мария Кордовы сообщается, что разбился вылетевший из Боливии рейс CP2233 с девятью членами экипажа и 72 пассажирами. "Видимо, никто не выжил", - говорится в сообщении. Также в колумбийском аэропорту сообщили, что потерпевший крушение самолет перевозил членов бразильского футбольного клуба "Шапекоэнсе".
РБК-Украина , 112 Украина ,
La emergencia, con aeronave en que se transportaba el equipo @ChapecoenseReal, se presentó en Cerro Gordo de la #Unión, Antioquia.— José María Córdova (@AeropuertoMDE) 29 листопада 2016 р.