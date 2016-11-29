На борту судна было девять членов экипажа и 72 пассажира.

В Колумбии разбился самолет с игроками бразильского футбольного клуба flickr.com

В Колумбии разбился самолет с игроками бразильского футбольного клуба. Об этом сообщается в Twitter ресурса Flightradar24.

Пока неизвестно, футболисты какого именно футбольного клуба находились на борту.

Самолет выполнял рейс из Санта-Крус-де-ла-Сьерра (Боливия) в Медельин (Колумбия).

А в Twitter колумбийского Международного аэропорта имени Хосе Мария Кордовы сообщается, что разбился вылетевший из Боливии рейс CP2233 с девятью членами экипажа и 72 пассажирами. "Видимо, никто не выжил", - говорится в сообщении. Также в колумбийском аэропорту сообщили, что потерпевший крушение самолет перевозил членов бразильского футбольного клуба "Шапекоэнсе".