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В Колумбии разбился самолет с игроками бразильского футбольного клуба

29 ноября в 08:18

На борту судна было девять членов экипажа и 72 пассажира.

самолет
В Колумбии разбился самолет с игроками бразильского футбольного клуба
flickr.com
В Колумбии разбился самолет с игроками бразильского футбольного клуба. Об этом сообщается в Twitter ресурса Flightradar24. 

Пока неизвестно, футболисты какого именно футбольного клуба находились на борту.

Самолет выполнял рейс из Санта-Крус-де-ла-Сьерра (Боливия) в Медельин (Колумбия).

А в Twitter колумбийского Международного аэропорта имени Хосе Мария Кордовы сообщается, что  разбился вылетевший из Боливии рейс CP2233 с девятью членами экипажа и 72 пассажирами. "Видимо, никто не выжил", - говорится в сообщении. Также в колумбийском аэропорту сообщили, что потерпевший крушение самолет перевозил членов бразильского футбольного клуба "Шапекоэнсе".

По материалам: РБК-Украина , 112 Украина ,
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Тэги футбол Колумб Twitter крушение
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