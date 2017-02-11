В Киеве попрощались с Виктором Чановым

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Траурную церемонию посетили братья Суркисы, Александр Шовковский и многие другие.

Чанов ушел из жизни 8 февраля в возрасте 57 лет ФК Динамо

Сегодня, 11 февраля, в Киеве в олимпийском дворике на НСК "Олимпийский" прошла траурная церемония прощания с легендарным украинским вратарем "Динамо" и сборной СССР

Попрощаться со знаменитым футболистом пришли многие известные лица. Среди них экс-игроки "Динамо" Алексей Михайличенко, Василий Рац, Сергей Ковалец, Владимир Мунтян, Юрий Дмитрулин, а также коллега по амплуа Чанова Александр Шовковский, президент киевского клуба Игорь Суркис и вице-президент УЕФА Григорий Суркис, олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Стелла Захарова, политик Владимир Литвин, журналист Дмитрий Гордон, министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов и другие.

Напомним, бывший вратарь "Динамо", "Шахтера" и сборной СССР Виктор Чанов ушел из жизни 8 февраля в возрасте 57 лет.

Причиной смерти легендарного украинского голкипера стала травма, полученная в результате несчастного случая.

Ранее ушел из жизни легендарный футболист киевского "Динамо" Виктор Серебряников.