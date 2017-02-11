Топ Новости
<
>

В Киеве попрощались с Виктором Чановым

11 февраля в 16:00

Траурную церемонию посетили братья Суркисы, Александр Шовковский и многие другие.

123
Чанов ушел из жизни 8 февраля в возрасте 57 лет
ФК Динамо
Сегодня, 11 февраля, в Киеве в олимпийском дворике на НСК "Олимпийский" прошла траурная церемония прощания с легендарным украинским  вратарем "Динамо" и сборной СССР Виктором Чановым.

Попрощаться со знаменитым футболистом пришли многие известные лица. Среди них экс-игроки "Динамо" Алексей Михайличенко, Василий Рац, Сергей Ковалец, Владимир Мунтян, Юрий Дмитрулин, а также коллега по амплуа Чанова Александр Шовковский, президент киевского клуба Игорь Суркис и вице-президент УЕФА Григорий Суркис, олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Стелла Захарова, политик Владимир Литвин, журналист Дмитрий Гордон, министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов и другие.

Напомним, бывший вратарь "Динамо", "Шахтера" и сборной СССР Виктор Чанов ушел из жизни 8 февраля в возрасте 57 лет.

Причиной смерти легендарного украинского голкипера стала травма, полученная в результате несчастного случая.

Читайте также: Легенда "Динамо" Сабо попросил украинских футболистов не ехать в Россию

Ранее ушел из жизни легендарный футболист киевского "Динамо" Виктор Серебряников.

По материалам: XSport.ua
Читайте также
Тэги Динамо футбол Чанов
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 27.03
EUR 28.90
Последние новости