В Киеве попрощались с Виктором Чановым

Траурную церемонию посетили братья Суркисы, Александр Шовковский и многие другие.
Попрощаться со знаменитым футболистом пришли многие известные лица. Среди них экс-игроки "Динамо" Алексей Михайличенко, Василий Рац, Сергей Ковалец, Владимир Мунтян, Юрий Дмитрулин, а также коллега по амплуа Чанова Александр Шовковский, президент киевского клуба Игорь Суркис и вице-президент УЕФА Григорий Суркис, олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Стелла Захарова, политик Владимир Литвин, журналист Дмитрий Гордон, министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов и другие.
Напомним, бывший вратарь "Динамо", "Шахтера" и сборной СССР Виктор Чанов ушел из жизни 8 февраля в возрасте 57 лет.
Причиной смерти легендарного украинского голкипера стала травма, полученная в результате несчастного случая.
Ранее ушел из жизни легендарный футболист киевского "Динамо" Виктор Серебряников.XSport.ua