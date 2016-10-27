В "Кайрате" довольны профессионализмом Тимощука

Ветеран украинского футбола может подписать новый контракт с клубом из Казахстана.

Тимощук является игроком основы "Кайрата" ФК Кайрат Анатолия Тимощука.

"У Тимощука заканчивается полуторалетний контракт. Мы договорились, что в конце сезона сядем и будем вместе решать, что дальше. Скажу лишь, что мы абсолютно довольны его работой.

Тимощук и Аршавин тренируются как все. Более того, они с Аршавиным иногда остаются и занимаются больше остальных. Приходят раньше, уходят позже. Относятся к своему делу как профессионалы. Как футболисты, которые понимают, что им уже не 25 лет, и их организмы требуют более тщательного ухода", - сказал Боранбаев.

"Тимощук и Аршавин на своем примере показали местным игрокам, как надо относиться к своей работе. К тренировкам, режиму, восстановлению, поведению вне поля. Именно поэтому они в своем возрасте прекрасно себя чувствуют. Мы и сами с их помощью учились, открывали для себя новые вещи. Какие? Многие детали, связанные с поездками на выездные матчи, организацией жизни команды в них", - также отметил Боранбаев.

Напомним, 37-летний Тимощук перешел в "Кайрат" в июле 2015 года. Вместе с командой он выиграл Кубок Казахстана, Суперкубок Казахстана, а также дважды становился серебряным призером чемпионата страны.