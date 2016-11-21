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В ФФУ подозревают "Звезду" и "Волынь" в договорном матче

21 ноября в 20:08

До начала матча на победу "Звезды" было поставлено 54 тысячи долларов.

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"Звезда" обыграла "Волынь"
ФК Звезда
Матч 15-го тура украинской Премьер-лиги между "Звездой" и "Волынью" (2:0) попал под подозрение Комитета по этике и честной игре ФФУ. Об этом сообщил вице-президент Федерации футбола Украины Игорь Кочетов.

"К сожалению, в поле зрения комитета попал матч "Звезда" - "Волынь". Есть признаки, что данный матч мог быть сыгран с фиксированным результатом. Насколько мне известно, Виталий Владимирович Кварцяный такую мысль высказал в ходе своей послематчевой пресс-конференции", - сказал Кочетов в комментарии сайту "Футбол 24".

Глава комитета также пояснил, что еще до начала матча на победу "Звезды" было поставлено 54 тысячи долларов, а Betfair перестала принимать на него ставки. Кочетов также подчеркнул, что коэффициент на победу "Звезды" со счетом 2:0 падал на 45%, и на такой результат "уверенно ставили".

Отметим, что Кварцяный после матча сказал следующее: "Несколько футболистов во втором тайме выпали из игры. Будем дома разбираться с ними, сейчас не хочу называть фамилии. Они меня озадачили, и вряд ли сыграют в матче с "Динамо". Допустили несколько позиционных ошибок, потому что футболистов пять недорабатывали. И в их психике есть какое-то равнодушие, что меня больше всего настораживает".

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Напомним, ранее в ФФУ сообщили, что будут расследовать матч Первой лиги "Ильичевец" - "Горняк-Спорт".

По материалам: Football24.ua , ФК Звезда ,
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Тэги Волынь Звезда ФФУ Кочетов
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1 комментарий
  • Deni Сегодня, 20:41 Будут всегда играть и даже если выгонят игроков, то в таком случае появятся другие футболисты которые будут играть договорные матчи http://vipscore.in/ , и они будут обязательно проходить и дальше. Ответить Цитировать Пожаловаться
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