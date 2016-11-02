В "Динамо" считают, что команде не хватает удачи

Игроки киевского клуба уверены, что в Лиссабоне показали "неплохую игру".

"Динамо" пропустило один гол twitter.com/SLBenfica

Игроки киевского "Динамо" Жуниор Мораес и Сергей Рыбалка прокомментировали поражение от "Бенфики" в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Жуниор Мораес: "Это плохой результат. Я знаю, у нас были голевые моменты. У меня был шанс изменить ситуацию, и я очень расстроен, что я не смог справиться с задачей, когда пробивал пенальти. Сожалею, что не забил этот пенальти. Мне нужно поработать над этим моментом, хорошо поработать, и я жду с нетерпением следующей возможности. Хотя ранее всегда пробивал пенальти и всегда забивал.

Я считаю "Бенфику" сильной командой. Но мы также смогли показать неплохую игру. Мы хорошая команда, мы также сильные. Но в сравнении с прошлым сезоном ситуация совсем иная. У нас в команде очень много молодых футболистов, которые никогда до этого не играли в Лиге Чемпионов. Поэтому нам всем вместе нужно поработать над достижением лучших результатов. Мы показали несколько хороших моментов. Но, конечно, это не сравнить с прошлым сезоном. Мы стараемся держать уровень. Хоть нам нужно работать и далее, исправлять ошибки и получать лучшие результаты".

Сергей Рыбалка: "Конечно, ехали за результатом. Но в этой Лиге чемпионов, да и в чемпионате, нам не хватает удачи. Пенальти... Забили бы - побежали бы вперед и, возможно, дожали бы, выиграли. Но без удачи играть очень тяжело. Пока тяжело сказать, куда какие передачи проходили. Могу только сказать, что игроки "Бенфики" техничные, и с ними тяжело играть. Пенальти в наши ворота? Думаю, скорее всего, был. Но в других ситуациях судья свистел такие моменты, что... Не знаю. В первом тайме практически всем раздал желтые карточки. Что ни фол - то карточка. Но что есть, то есть.

Но я бы не сказал, что португальцы нас так уж сильно душили, что мы не могли выйти в контратаки. У Дерлиса был момент, когда он убегал, были прострелы... Посмотрим, проанализируем еще эту игру. Пока просто настроение поникшее. Шансы? Будем стараться. Надо выиграть хотя бы одну какую-то игру в группе, а постараться и две. Будем настраиваться. Но на душе сейчас тяжело, можно сказать, все потеряно, но нужно играть, постараться взять шесть очков и хотя бы чуть-чуть всем поднять настроение".

Напомним, после четырех туров группового этапа ЛЧ "Динамо" набрало только 1 очко и занимает последнее место в своей группе. При этом у "Бенфики" и "Наполи" - по 7 очков, а у "Бешикташа" - 6.