В Черкассах студент из Зимбабве умер из-за игры в футбол

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Студент получил перелом ноги.

Африканец учился на первом курсе университета sportarena.com

Студент изМаниятела Адриан Андиса умер в Черкассах после перелома ноги, который случился во время футбольного матча.

Одногруппник Андисы пригласил его принять участие в футбольном матче, который состоялся в Корсунь-Шевченковском. Во время игры зимбабвиец получил перелом ноги.

Студента увезли в Черкассы с нарушением норм перевозки, из-за чего у него развилась жировая эмболия. Врачи сутки боролись за жизнь Андисы, но спасти его не смогли.

По данным медицинской экспертизы, у студента из Зимбабве в результате игры в футбол обнаружили закрытый перелом обеих костей левой лодыжки со смещением.

Андиса учился на первом курсе университета по программе работы с иностранными студентами.

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