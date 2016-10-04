Топ Новости
<
>

В Англии призвали отобрать у России ЧМ-2018 из-за бомбардировок Сирии

4 октября в 12:05

Если ФИФА не отменит турнир, Великобритания должна бойкотировать мундиаль, считает Ник Клегг.

Ник Клегг
Ник Клегг призвал ФИФА отобрать у России футбольный мундиаль
facebook/Nick Clegg

Бывший вице-премьер Великобритании Ник Клегг призвал ФИФА отменить чемпионат мира по футболу 2018 года, потому что Россия продолжает бомбить мирных жителей в Сирии.

"Это является пределом того, насколько Путин может издеваться над остальным миром - одновременно бомбить Алеппо и готовиться к чемпионату мира по футболу", - сказал Клегг в эфире ITV, сообщили в BTsport.

Он подчеркнул, что если ФИФА не отменит турнир, то Англия, Уэльс, Шотландия и Северная Ирландия должны бойкотировать его.

Клегг также призвал бойкотировать чемпионат мира по футболу 2022 года, который должен состояться в Катаре, из-за коррупционных скандалов, связанных с получением права на проведение мундиаля.

Читайте также: Чемпионат мира-2026 может пройти в трех странах

Ранее сообщалось, что российский чемпионат мира в 2018 году может пройти без ведущих сборных. Англия уже давно выступает против проведения мундиаля в России.

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги клей Россия футбол ФИФА Сирия Великобритания
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
Курс валют
USD 25.92
EUR 29.12
Последние новости