В Англии призвали отобрать у России ЧМ-2018 из-за бомбардировок Сирии

Если ФИФА не отменит турнир, Великобритания должна бойкотировать мундиаль, считает Ник Клегг.

Ник Клегг призвал ФИФА отобрать у России футбольный мундиаль facebook/Nick Clegg

Бывший вице-премьер Великобритании Ник Клегг призвал ФИФА отменить чемпионат мира по футболу 2018 года, потому что Россия продолжает бомбить мирных жителей в Сирии.

"Это является пределом того, насколько Путин может издеваться над остальным миром - одновременно бомбить Алеппо и готовиться к чемпионату мира по футболу", - сказал Клегг в эфире ITV, сообщили в BTsport.

Он подчеркнул, что если ФИФА не отменит турнир, то Англия, Уэльс, Шотландия и Северная Ирландия должны бойкотировать его.

Клегг также призвал бойкотировать чемпионат мира по футболу 2022 года, который должен состояться в Катаре, из-за коррупционных скандалов, связанных с получением права на проведение мундиаля.

Ранее сообщалось, что российский чемпионат мира в 2018 году может пройти без ведущих сборных. Англия уже давно выступает против проведения мундиаля в России.