Усик стал боксером года по версии WBO Intercontinental

Украинец получил персональную награду от организации, поясом которой он владеет.
Напомним, Усик отобрал пояс чемпиона мира WBO у поляка Кшиштофа Гловацки 17 сентября, выиграв единогласным решением судей.
Звание "Боксер года" без приставки Intercontinental досталось Теренсу Кроуфорду, который в 2016-м году одержал победу над украинцем Виктором Постолом, защитив свой титул WBO.
Усик поделился фото награды на персональной странице в Instagram.
Ранее генеральный директор K2 Promotions Ukraine Александр Красюк сообщил, что свой следующий бой Усик проведет в декабре, но у команды боксера есть два места и две даты, между которыми будет сделан выбор.