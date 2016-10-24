Топ Новости
<
>

Усик стал боксером года по версии WBO Intercontinental

24 октября в 12:19

Украинец получил персональную награду от организации, поясом которой он владеет.

Усик Гловацки
Усик получил персональную награду
polsatsport.pl
Чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик признан боксером года по версии WBO Intercontinental. Украинский спортсмен уже получил специальную награду от руководства Всемирной боксерской организации.

Напомним, Усик отобрал пояс чемпиона мира WBO у поляка Кшиштофа Гловацки 17 сентября, выиграв единогласным решением судей.

Звание "Боксер года" без приставки Intercontinental досталось Теренсу Кроуфорду, который в 2016-м году одержал победу над украинцем Виктором Постолом, защитив свой титул WBO.

Усик поделился фото награды на персональной странице в Instagram.

123
Instagram
Читайте также: Следующим соперником Усика может стать непобедимый американец - СМИ

Ранее генеральный директор K2 Promotions Ukraine Александр Красюк сообщил, что свой следующий бой Усик проведет в декабре, но у команды боксера есть два места и две даты, между которыми будет сделан выбор.

Читайте также
Тэги Усик Красюк WBO бокс
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
Курс валют
USD 25.66
EUR 27.94
Последние новости