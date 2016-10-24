Усик стал боксером года по версии WBO Intercontinental

Украинец получил персональную награду от организации, поясом которой он владеет.

Усик получил персональную награду polsatsport.pl

Чемпион мира в тяжелом весепризнан боксером года по версии WBO Intercontinental. Украинский спортсмен уже получил специальную награду от руководства Всемирной боксерской организации.

Напомним, Усик отобрал пояс чемпиона мира WBO у поляка Кшиштофа Гловацки 17 сентября, выиграв единогласным решением судей.

Звание "Боксер года" без приставки Intercontinental досталось Теренсу Кроуфорду, который в 2016-м году одержал победу над украинцем Виктором Постолом, защитив свой титул WBO.

Усик поделился фото награды на персональной странице в Instagram.

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Ранее генеральный директор K2 Promotions Ukraine Александр Красюк сообщил, что свой следующий бой Усик проведет в декабре, но у команды боксера есть два места и две даты, между которыми будет сделан выбор.