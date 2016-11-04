Усик проведет первую защиту титула против боснийца

Соперником украинского чемпиона станет Дамир Бельо, который в профи еще не проигрывал.
Поединок, как и сообщалось ранее, состоится 17 декабря в американском Инглвуде в андеркарте возвращения на ринг 51-летнего Бернарда Хопкинса. Бой будет транслироваться на телеканале HBO. Отметим, что и Усик, и Бельо впервые будут драться в США.
32-летний Бельо дебютировал на профессиональном ринге в 2012 году. Босниец провел 22 боя и во всех одержал победы (18 нокаутов). Предыдущий поединок Бельо проводил еще 6 марта этого года, выиграв у немца Майка Курцвейла.
Напомним, Усик стал чемпионом мира в сентябре, когда единогласным решением судей отобрал чемпионский пояс у поляка Кшиштофа Гловацки. Теперь украинец проведет первую защиту своего титула.ZN.UA