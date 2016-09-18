Усик отобрал у Гловацки титул чемпиона мира

Украинец завоевал чемпионский пояс в своем десятом поединке на профессиональном ринге.
Усик поменял песню под свой выход в ринг и на чемпионский бой вышел под хит Скрябина "Сам собі країна" в исполнении Александра Пономарева.
Украинский боксер впервые в профессиональном боксе прошел всю дистанцию, действуя очень уверенно и доминируя по ходу боя. Поединок в итоге продлился все двенадцать раундов и завершился победой Усика единогласным решением судей - 119:109, 117:111 и 117:111.
Обзор боя
Весь поединок
Таким образом, Усик стал чемпионом мира в своем десятом поединке на профессиональном ринге и побил рекорд легендарного Эвандера Холифилда, который становился чемпионом в крузервейте в двенадцатом поединке.
Добавим, что Усик стал вторым действующим чемпионом мира из Украины наряду с Василием Ломаченко.ZN.UA