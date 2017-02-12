Усик отказался от американского тренера в пользу Ломаченко-старшего

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Украинский чемпион мира будет работать под руководством своего прошлого наставника.

Усик решил отказаться от услуг Али Башира K2 Promotions

Чемпион мира в тяжелом весе по версии WBO Александр Усик (11-0, 10 КО) принял решение прекратить сотрудничество с американским тренероми будет вновь работать с отцом и наставником Василия Ломаченко - Анатолием Ломаченко. Об этом сообщила вице-президент Лиги профессионального бокса Украины Алина Шатерникова.

"Усик всегда тренировался у Анатолия Николаевича Ломаченко. Для Саши всегда был тренер-наставник, авторитет - это Анатолий Николаевич. Как бы это неудобно или даже жестоко ни звучало, но Джеймс Али Башир был лишь временной заменой Анатолия Николаевича, пока в силу обстоятельств они работали на разных континентах: Ломаченко - в Штатах, Усик - в Украине.

Теперь, когда Сашу Усика стало возможным продвигать в мекке бокса, Анатолий Николаевич, как и прежде, будет его тренером и наставником", - сказала Шатерникова.

Стоит отметить, что Джеймс Али Башир остается вторым тренером в команде украинского экс-чемпиона мира Владимира Кличко.

Напомним, в ночь на 18 декабря Усик успешно защитил свой пояс и дебютировал на ринге в США, одержав победу техническим нокаутом над южноафриканцем Табисо Мчуну.