Усик отказался от американского тренера в пользу Ломаченко-старшего

Украинский чемпион мира будет работать под руководством своего прошлого наставника.
"Усик всегда тренировался у Анатолия Николаевича Ломаченко. Для Саши всегда был тренер-наставник, авторитет - это Анатолий Николаевич. Как бы это неудобно или даже жестоко ни звучало, но Джеймс Али Башир был лишь временной заменой Анатолия Николаевича, пока в силу обстоятельств они работали на разных континентах: Ломаченко - в Штатах, Усик - в Украине.
Теперь, когда Сашу Усика стало возможным продвигать в мекке бокса, Анатолий Николаевич, как и прежде, будет его тренером и наставником", - сказала Шатерникова.
Стоит отметить, что Джеймс Али Башир остается вторым тренером в команде украинского экс-чемпиона мира Владимира Кличко.
Напомним, в ночь на 18 декабря Усик успешно защитил свой пояс и дебютировал на ринге в США, одержав победу техническим нокаутом над южноафриканцем Табисо Мчуну.Sport Arena