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Усик начал сотрудничество с менеджером Ломаченко и Гвоздика

4 октября в 20:22

Карьерой украинского чемпиона будет заниматься Эгис Климас.

Усик
Усик нашел менеджера в США
XSport.ua
Известный менеджер Эгис Климас на своей странице в Twitter сообщил о начале сотрудничества с украинским чемпионом мира в тяжелом весе по версии WBO Александром Усиком.

Климас работает на территории США, а ранее генеральный директор K2 Promotions Александр Красюк сообщил, что украинец может выйти на ринг в Нью-Йорке. При этом Усик продолжит оставаться клиентом компании K2 Promotions.

"С гордостью хочу сообщить о том, что в список моих бойцов добавился отличный боксер и хороший человек - Александр Усик", - написал Климас, который также представляет еще двух украинцев - двукратного чемпиона мира Василия Ломаченко и Александра Гвоздика.

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twitter.com
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Напомним, Усик отобрал пояс чемпиона мира у поляка Кшиштофа Гловацки 17 сентября, выиграв единогласным решением судей.

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Тэги Усик бокс Климас
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