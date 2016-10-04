Усик начал сотрудничество с менеджером Ломаченко и Гвоздика

Карьерой украинского чемпиона будет заниматься Эгис Климас.

Усик нашел менеджера в США XSport.ua

Известный менеджер Эгис Климас на своей странице в Twitter сообщил о начале сотрудничества с украинским чемпионом мира в тяжелом весе по версии WBO

Климас работает на территории США, а ранее генеральный директор K2 Promotions Александр Красюк сообщил, что украинец может выйти на ринг в Нью-Йорке. При этом Усик продолжит оставаться клиентом компании K2 Promotions.

"С гордостью хочу сообщить о том, что в список моих бойцов добавился отличный боксер и хороший человек - Александр Усик", - написал Климас, который также представляет еще двух украинцев - двукратного чемпиона мира Василия Ломаченко и Александра Гвоздика.

Напомним, Усик отобрал пояс чемпиона мира у поляка Кшиштофа Гловацки 17 сентября, выиграв единогласным решением судей.