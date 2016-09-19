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Усик может провести бой в России еще за два чемпионских пояса

19 сентября в 17:55

Украинский чемпион мира намерен собрать все пояса тяжелого веса.

Усик
Усик готов ехать за титулами в Россию
polsatsport.pl
Новый чемпион мира по версии WBO в тяжелом весе Александр Усик заинтересован в объединительном поединке против Дениса Лебедева, владеющего поясами WBA и IBF. Поединок может состояться в России, о чем сообщил промоутер украинца Александр Красюк.

"У нас была цель сделать Сашу чемпионом мира и побить рекорд Холифилда. Мы это сделали, а теперь будем делать из него звезду. Объединительный бой в России? Почему нет, ведь в России много сильных боксеров в этом весе, нам они интересны. Пока мы не вели переговоров с Денисом Лебедевым и Тони Белью, к нам обращался только Марко Хук", - сказал Красюк.

Стоит отметить, что британец Тони Белью владеет титулом организации WBC. Именно этот пояс считается самым престижным, тогда как у немца Марко Хука имеется пояс IBO. Пять титулов позволят Усику стать абсолютным чемпионом мира.

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Напомним, чемпионский бой против поляка Кшиштофа Гловацки состоялся 17 сентября в Гданьске, а украинец одержал победу единогласным решением судей, сумев завоевать первый в карьере чемпионский титул на профессиональном уровне.

По материалам: ТАСС
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Тэги Усик Гловацки бой бокс титул WBO Россия Лебедев
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