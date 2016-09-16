Усик и Гловацки устроили финальную дуэль взглядов

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Украинский боксер еще раз встретился со своим соперником в Польше.

Усик "пересмотрел" Гловацки K2 Promotions

В Гданське состоялась заключительная встреча Интерконтинентального чемпиона по версии WBO в тяжелом весе(9-0, 9 КО) и чемпиона мира по версии WBO Кшиштофа Гловацки (26-0, 16 KO) в рамках пресс-конференции. Бой пройдет завтра, 17 сентября.

В рамках мероприятия украинец сообщил, что с нетерпением ждет прибытия на боксерское шоу Василия Ломаченко и Виталия Кличко, а также в последний раз устроил дуэль взглядов с Гловацки. Стоит отметить, что чемпион в итоге отвел взгляд.

Джеймс Али Башир, тренер Усика, признался, что не сомневается в победе своего подопечного:

"Кшиштоф - хороший боксер, но Александр - великолепный боксер. В этом и заключается разница. Гловацки еще никогда не встречался с соперником такого уровня. Мой прогноз? Мы победим, победим и еще раз победим. Покинем Польшу с титулом".

Напомним, ранее Усик и Гловацки провели открытую тренировку в Польше.