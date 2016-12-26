Усик готов драться с российским чемпионом Гассиевым

Украинец может побороться за второй чемпионский титул.

Усик готов драться с российским чемпионом К2 Promotions

Чемпион мира в первом тяжелом весе по версии WBO Александр Усик (11-0, 10 КО) положительно смотрит на возможность провести поединок(24-0, 17 КО).

Ранее стало известно, что Александр Усик свой следующий бой проведет 18 марта 2017 года в Нью-Йорке, а соперником украинца может стать именно Гассиев.

"Бой с Беллью невозможен, поскольку он будет драться с Дэвидом Хэем. Денису Лебедеву нужно защищать пояс против официального претендента (победителя боя Шуменов против Дортикоса - прим.). А что касается Мурата Гассиева, если промоутеры договорятся, я бы с удовольствием провел такой бой", - сказал Усик в эфире телеканала "Интер".

В ночь на 18 декабря в американском Инглвуде состоялся вечер бокса, в рамках которого Александр Усик одержал победу над южноафриканцем Табисо Мчуну и успешно защитил свой пояс, дебютировав на ринге США. Мурат Гассиев отобрал чемпионский пояс 3 декабря у соотечественника Дениса Лебедева, одержав победу разделенным решением судей.

Ранее промоутер украинца Александр Красюк сообщил, что в планы Усика на 2017-й год входит бой в Украине, который может состояться летом.