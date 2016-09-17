Усик - Гловацки: анонс, где смотреть бой за титул чемпиона мира 17 сентября

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Украинский боксер попытается завоевать чемпионский пояс в своем десятом поединке на профессиональном ринге.

Усик и Гловацки встретятся в Польше K2 Promotions Александр Усик сегодня, 17 сентября, проведет поединок за титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBO. Украинец попытается отобрать этот пояс у поляка Кшиштофа Гловацки. Поединок состоится в Гданьске на "Ergo Arena".

Усик проведет свой десятый бой на профессиональном ринге. Все предыдущие поединки украинец завершал досрочными победами. В последний раз Усик выходил на ринг еще в декабре прошлого года, когда техническим нокаутом выиграл у Педро Родригеса. Весной украинец должен был провести еще один бой перед битвой за чемпионский пояс, но травмировался, а потому поединок был отменен.

За плечами у Гловацки 26 боев в профи и 26 побед, в том числе над такими соперниками как Марко Хук и Стив Каннингэм. У первого поляк отобрал чемпионский пояс, а второго победил в апреле этого года.

Главный тренер Усика Джеймс Али Башир уверен, что его подопечный завоюет чемпионский титул: "Саша - это мировое явление в боксе. Я не думаю, что бой в Польше представляет для него какую-то трудность. Он голоден к чемпионству и готов взять пояс в любой точке мира - хоть в Америке, хоть в Польше! Все боксеры ошибаются, чемпионы ошибаются, и Гловацки - не исключение. Нашей задачей было изучить эти ошибки, заставить Гловацки ошибаться в поединке с Усиком и использовать это в нашу пользу. Мы уважаем оппонента, но знаем, что противопоставить ему в субботнюю ночь".

Букмекеры также считают Усика фаворитом. Коэффициент на победу украинца - 1,40, тогда как на победу поляка - 3,00. Ничья традиционно для бокса считается наименее вероятной - 21,00.

Поединок Усика и Гловацки в прямом эфире покажет телеканал "Интер". Начало вечера бокса - в 20.30. А чемпионский поединок, который будет главным событием вечера, ожидается ориентировочно в 23.00.

Напомним, накануне Усик и Гловацки устроили финальную дуэль взглядов. Также состоялась процедура взвешивания, по итогам которой поляк оказался немного тяжелее украинца - 90 кг и 400 грамм против 90 кг и 100 грамм.