Уолтерс принял предложение "от безысходности" - Ломаченко

Украинский боксер уверен в своих силах перед встречей с грозным соперником.
"Все ждали поединка Пакьяо - Мейвезер. Но кто-то разочаровался в этом поединке. Бокс очень непредсказуемый, поэтому я не стал бы заглядывать в будущее и говорить о каких-то сверхъестественных ожиданиях. Думаю, это будет хороший, насыщенный бой. А что касается о бое года - ну тут как получится", - сказал украинский чемпион мира.
"Уолтерс? Он большой и сильный. Вот и все, что я о нем знаю. Больше мне ничего не надо знать. У него был большой простой. Он принял предложение от безысходности. Ему не предлагали боев, а тут ему предложили нормальные деньги. К тому же, я выставляю свой титул. Ничего не хочу ему говорить. Уже все сказали, он много чего говорил. Смысла нет. 26 числа увидимся в ринге, там будем выяснять отношения".
Ломаченко провел на профессиональном ринге семь поединков. Украинец сперва стал чемпионом по версии WBO в весе 57 кг, после чего поднялся в весовую категорию 59 кг и также завоевал чемпионский титул WBO.
Ранее Василий Ломаченко занял седьмое место в ежегодном рейтинге ста лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории, который составляет авторитетное издание "The Ring".XSport.ua