Уолтерс принял предложение "от безысходности" - Ломаченко

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Украинский боксер уверен в своих силах перед встречей с грозным соперником.

Ломаченко не ждет "боя года" от встречи с Уолтерсом lomachenko.com

26 ноября в Лас-Вегасепроведет бой против ямайского боксера Николаса Уолтерса. На кону будет стоять титул WBO в весовой категории 59 кг, которым владеет украинец.

"Все ждали поединка Пакьяо - Мейвезер. Но кто-то разочаровался в этом поединке. Бокс очень непредсказуемый, поэтому я не стал бы заглядывать в будущее и говорить о каких-то сверхъестественных ожиданиях. Думаю, это будет хороший, насыщенный бой. А что касается о бое года - ну тут как получится", - сказал украинский чемпион мира.

"Уолтерс? Он большой и сильный. Вот и все, что я о нем знаю. Больше мне ничего не надо знать. У него был большой простой. Он принял предложение от безысходности. Ему не предлагали боев, а тут ему предложили нормальные деньги. К тому же, я выставляю свой титул. Ничего не хочу ему говорить. Уже все сказали, он много чего говорил. Смысла нет. 26 числа увидимся в ринге, там будем выяснять отношения".

Ломаченко провел на профессиональном ринге семь поединков. Украинец сперва стал чемпионом по версии WBO в весе 57 кг, после чего поднялся в весовую категорию 59 кг и также завоевал чемпионский титул WBO.

Ранее Василий Ломаченко занял седьмое место в ежегодном рейтинге ста лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории, который составляет авторитетное издание "The Ring".