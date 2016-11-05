Топ Новости
<
>

Уолтерс принял предложение "от безысходности" - Ломаченко

5 ноября в 16:57

Украинский боксер уверен в своих силах перед встречей с грозным соперником.

Ломаченко
Ломаченко не ждет "боя года" от встречи с Уолтерсом
lomachenko.com
26 ноября в Лас-Вегасе Василий Ломаченко проведет бой против ямайского боксера Николаса Уолтерса. На кону будет стоять титул WBO в весовой категории 59 кг, которым владеет украинец.

"Все ждали поединка Пакьяо - Мейвезер. Но кто-то разочаровался в этом поединке. Бокс очень непредсказуемый, поэтому я не стал бы заглядывать в будущее и говорить о каких-то сверхъестественных ожиданиях. Думаю, это будет хороший, насыщенный бой. А что касается о бое года - ну тут как получится", - сказал украинский чемпион мира.

"Уолтерс? Он большой и сильный. Вот и все, что я о нем знаю. Больше мне ничего не надо знать. У него был большой простой. Он принял предложение от безысходности. Ему не предлагали боев, а тут ему предложили нормальные деньги. К тому же, я выставляю свой титул. Ничего не хочу ему говорить. Уже все сказали, он много чего говорил. Смысла нет. 26 числа увидимся в ринге, там будем выяснять отношения".

Ломаченко провел на профессиональном ринге семь поединков. Украинец сперва стал чемпионом по версии WBO в весе 57 кг, после чего поднялся в весовую категорию 59 кг и также завоевал чемпионский титул WBO.

Читайте также: Появился промо-ролик к бою Ломаченко и Уолтерса

Ранее Василий Ломаченко занял седьмое место в ежегодном рейтинге ста лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории, который составляет авторитетное издание "The Ring".

По материалам: XSport.ua
Читайте также
Тэги Ломаченко Уолтерс бокс бой
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 25.59
EUR 28.32
Последние новости