Уолтерс пообещал, что "индейке Ломаченко не будет пощады в День благодарения"

Ямайский боксер будет стремиться нокаутировать украинца.
По словам самого Уолтерса, его целью в грядущую субботу будет нокаут:
"Нельзя проводить бой с мыслями, что тебе удастся победить решением судей. Вообще не стоит доводить бои до решения. Если ты сумел уложить соперникам, это что-то значит. Его нужно нокаутировать, вынести. Это то, что я собираюсь сделать с Ломаченко. Я определенно планирую его вынести", - сказал боксер, который еще не проигрывал на профессиональном уровне.
"Этой индейке Василию Ломаченко не будет пощады в День благодарения. Я собираюсь разделать его в прямом эфире HBO".
Напомним, ранее боксеры провели открытую тренировку перед боем, на которой впервые встретились лицом к лицу.
Букмекеры считают Василия Ломаченко фаворитом предстоящего поединка.BoxingScene , Tribuna.com ,