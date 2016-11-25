Уолтерс пообещал, что "индейке Ломаченко не будет пощады в День благодарения"

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Ямайский боксер будет стремиться нокаутировать украинца.

Уолтерс назвал Ломаченко "индейкой" hbo.com/boxing

(6-1, 4 КО) предстоит 26 ноября провести защиту своего титула WBO в поединке против Николаса Уолтерса (26-0-1, 21 КО). Ямайский претендент считается самым серьезным испытанием в карьере украинца.

По словам самого Уолтерса, его целью в грядущую субботу будет нокаут:

"Нельзя проводить бой с мыслями, что тебе удастся победить решением судей. Вообще не стоит доводить бои до решения. Если ты сумел уложить соперникам, это что-то значит. Его нужно нокаутировать, вынести. Это то, что я собираюсь сделать с Ломаченко. Я определенно планирую его вынести", - сказал боксер, который еще не проигрывал на профессиональном уровне.

"Этой индейке Василию Ломаченко не будет пощады в День благодарения. Я собираюсь разделать его в прямом эфире HBO".

Напомним, ранее боксеры провели открытую тренировку перед боем, на которой впервые встретились лицом к лицу.

Букмекеры считают Василия Ломаченко фаворитом предстоящего поединка.