Умер легендарный вратарь "Динамо" Виктор Чанов

Голкипер скончался на 58-м году жизни.

Умер легенда киевского "Динамо"

В среду вечером ушел из жизни знаменитый вратарь киевского "Динамо" 1980-х годов Виктор Чанов, сообщили его друзья и родственники.

Вратарь умер на 58-м году жизни. Как сообщала газета "Спорт-Экспресс", 20 января на Виктора Чанова напали в окрестностях Киева. Неизвестные остановили его автомобиль и нанесли многочисленные повреждения, повлекшие черепно-мозговую травму. На следующий день Чанову сделали сложную операцию.

Пик славы Чанова пришелся на выступления в киевском "Динамо" (1982-1990). Он трижды становился чемпионом СССР и один раз выигрывал Кубок страны. Чанов также являлся 5-кратным обладателем Кубка СССР 1980, 1982, 1985, 1987, 1990 годов и вице-чемпионом Европы-1988 в составе сборной СССР. Обладатель приза "Вратарь года" 1986 года.

Чанов также выступал в донецком "Шахтере" (1978-1981), израильских "Маккаби" из Хайфы (1990-1993) и "Бней Иегуда" (1993-1994). Закончил футбольную карьеру он в ЦСКА- "Борисфен" (1994-1995).