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Умер легендарный харьковский волейболист Поярков

10 февраля в 16:52

Юрий Поярков умер в день своего рождения.

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Юрий Поярков вписал свою имя в историю
ТАСС
Сегодня, 10 февраля, в день своего 80-летия после продолжительной болезни умер знаменитый волейболист Юрий Поярков.

"Харьковский городской голова Геннадий Кернес, городской совет и его исполнительный комитет выражают соболезнования родным и близким почетного гражданина города Харькова, легендарного волейболиста Юрия Пояркова… Светлая память о Юрии Михайловиче навсегда останется в наших сердцах", - говорится в сообщении городского головы Харькова Геннадия Кернеса на официальном сайте горсовета.

Юрий Поярков дебютировал в сборной СССР по волейболу в 22 года. Спортсмен за свою карьеру стал двукратным олимпийским чемпионом Токио-1964 и Мехико-1968, а также бронзовым призером Мюнхена-1972. На счету Пояркова два титула чемпиона Всемирных универсиад и звания двукратного чемпиона Европы и мира.

Кроме того, имя Юрия Пояркова внесено в книгу рекордов Гиннесса - три олимпийские медали на трех Олимпиадах, в том числе две золотые.

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Напомним, ранее в результате бытовой травмы скончался легендарный вратарь киевского "Динамо" Виктор Чанов.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Поярков волейбол
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