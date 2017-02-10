Умер легендарный харьковский волейболист Поярков

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Юрий Поярков умер в день своего рождения.

Юрий Поярков вписал свою имя в историю ТАСС

Сегодня, 10 февраля, в день своего 80-летия после продолжительной болезни умер знаменитыйЮрий Поярков.

"Харьковский городской голова Геннадий Кернес, городской совет и его исполнительный комитет выражают соболезнования родным и близким почетного гражданина города Харькова, легендарного волейболиста Юрия Пояркова… Светлая память о Юрии Михайловиче навсегда останется в наших сердцах", - говорится в сообщении городского головы Харькова Геннадия Кернеса на официальном сайте горсовета.

Юрий Поярков дебютировал в сборной СССР по волейболу в 22 года. Спортсмен за свою карьеру стал двукратным олимпийским чемпионом Токио-1964 и Мехико-1968, а также бронзовым призером Мюнхена-1972. На счету Пояркова два титула чемпиона Всемирных универсиад и звания двукратного чемпиона Европы и мира.

Кроме того, имя Юрия Пояркова внесено в книгу рекордов Гиннесса - три олимпийские медали на трех Олимпиадах, в том числе две золотые.

Напомним, ранее в результате бытовой травмы скончался легендарный вратарь киевского "Динамо" Виктор Чанов.