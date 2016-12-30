Украинскому хоккею нужна помощь государства - Варламов

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Финансирование является главной проблемой хоккейного чемпионата Украины.

Варламов ждет поддержки от государства ХК "Донбасс"

Исполнительный директорСергей Варламов подвел итоги первой части сезона.

"Что касается непосредственно хоккея, то можно уверенно сказать, что он держится на определенном уровне. Да, одна команда сильно переформатировала состав, сделав ставку на молодежь, но, несмотря на это, клуб продолжает свое существование и играет. И, к слову, довольно успешно. Мы получаем много положительных отзывов и это приятно. В целом, проделанной работой за прошедшие четыре месяца мы довольны", - подчеркнул Варламов.

По мнению исполнительного директора УХЛ, спонсоров для полноценного развития чемпионата может оказаться мало.

"Следует поблагодарить наших нынешних спонсоров и партнеров, которые, даже в это непростое время, продолжают инвестировать в украинский спорт. Это очень важно. Интерес есть, но нам необходима помощь государства, чтобы были созданы условия для тех людей, которые стремятся вкладывать в хоккей. В первую очередь нужно получить поддержку на законодательном уровне. Тогда спорт будет развиваться. Не только хоккей, но и другие виды спорта".

Напомним, по итогам первой части сезона лидером чемпионата является донецкий "Донбасс".