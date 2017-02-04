Украинский защитник "Олимпика" Парцвания получит грузинское гражданство

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Защитник донецкого клуба Темур Парцвания намерен сыграть за свою родную сборную.

Парцвания выступал за молодежные сборные Украины U-19 и U-21 ФК Олимпик

Центральный защитникТемур Парцвания в ближайшее время получит грузинский паспорт.

"Готов распрощаться с украинским паспортом, но не вижу в этом никаких проблем. У меня не было разговора с главным тренером сборной Грузии, и мне неизвестна его позиция по этому поводу. Однако ранее он говорил, что все зависит от меня, и я свое решение принял", - сообщил Парцвания.

Отметим, что Парцвания выступал за молодежные сборные Украины U-19 и U-21 и провел 13 поединков, в которых отметился 2 голами.

Защитник является уроженцем Тбилиси. В Украину игрок переехал в 2004 году, попав в академию "Динамо". Несмотря на это, за основную команду "бело-синих" футболист ни разу не играл, довольствуясь лишь выходами на поле за "Динамо-2". После Парцвания на один сезон перешел в запорожский "Металлург", а спустя год выступал в составе "Волыни".

С 2015 года Темур играет за "Олимпик". В текущем сезоне 25-летний защитник провел 11 поединков за донецкий клуб во всех турнирах.

Напомним, после 18-ти туров украинской Премьер-лиги "Олимпик" занимает пятое место в турнирной таблице, имея в активе 28 набранных очков.