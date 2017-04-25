Топ Новости
<
>

Украинский тренер Григорчук выиграл "серебро" чемпионата Азербайджана

25 апреля в 16:16

Азербайджанская "Габала" заняла второе место в чемпионате страны.

роман григорчук
Григорчук возглавил "Габалу" в январе 2015 года
gabalafc.az
"Габала", которую возглавляет украинский тренер Роман Григорчук, завоевала серебряные награды чемпионата Азербайджана.

Чемпионом Азербайджана стал "Карабах", который обошел команду Григорчука на 7 очков.

Это лучший результат за всю историю выступлений команды в турнире. Отметим, что в составе клуба выступают украинцы Дмитрий Безотосный и Виталий Вернидуб.

Напомним, Григорчук возглавил "Габалу" в январе 2015 года. До этого тренер работал в латвийских "Динабурге" и "Вентспилсе", а также в запорожском "Металлурге" и одесском "Черноморце".

В сезонах 2014/15 и 2015/16 "Габала" под руководством Григорчука становилась бронзовым призером первенства.

Читайте также: Украинский тренер Григорчук продлил контракт с "Габалой"

Ранее  Григорчук третий раз в сезоне был удален в матче "Габалы".

По материалам: Tribuna.com
Читайте также
Тэги Григорчук Азербайджан Габала футбол
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 26.67
EUR 28.94
Последние новости
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...