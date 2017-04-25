Украинский тренер Григорчук выиграл "серебро" чемпионата Азербайджана

Азербайджанская "Габала" заняла второе место в чемпионате страны.

Григорчук возглавил "Габалу" в январе 2015 года gabalafc.az

"Габала", которую возглавляет украинский тренер, завоевала серебряные награды чемпионата Азербайджана.

Чемпионом Азербайджана стал "Карабах", который обошел команду Григорчука на 7 очков.

Это лучший результат за всю историю выступлений команды в турнире. Отметим, что в составе клуба выступают украинцы Дмитрий Безотосный и Виталий Вернидуб.

Напомним, Григорчук возглавил "Габалу" в январе 2015 года. До этого тренер работал в латвийских "Динабурге" и "Вентспилсе", а также в запорожском "Металлурге" и одесском "Черноморце".

В сезонах 2014/15 и 2015/16 "Габала" под руководством Григорчука становилась бронзовым призером первенства.

Ранее Григорчук третий раз в сезоне был удален в матче "Габалы".