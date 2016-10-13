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Украинский стрелок Мильчев стал вторым на этапе Кубка мира

13 октября в 18:26

В финале украинец уступил сопернику из России.

Николай Мильчев
Мильчев завоевал "серебро" в ските
Николай Мильчев занял второе место на этапе Кубка мира по стендовой стрельбе, который проходит в столице Италии Риме. Украинец завоевал "серебро" в ските.

В полуфинале украинец сумел выбить 15 из 16 мишеней, а в финальном раунде выступил менее результативно. Мильчев уступил россиянину Николаю Тёплому со счетом 13:16. После первой половины мишеней соперники шли без промахов, но во второй части выступления украинец допустил три ошибки.

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Напомним, на Олимпиаде в Рио Мильчев был знаменосцем сборной Украины. В ските украинский стрелок на ОИ занял четвертое место, уступив в поединке за "бронзу" Абдулле Аль-Рашиду, который выступал под олимпийским флагом.

48-летний Мильчев является чемпионом Олимпийских игр 2000 года.

По материалам: XSport.ua
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Тэги Мильчев стрельба Кубок мира
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