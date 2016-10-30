Украинский шпажист стал бронзовым призером этапа Кубка мира

Я уже с ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

Богдан Никишин успешно выступил в Швейцарии.

Никишин дошел до полуфинала facebook.com/fencing.ukraine

Украинский шпажист Богдан Никишин стал бронзовым призером этапа Кубка мира по фехтованию, который проходит в швейцарском Берне.

Никишин стартовал со стадии 1/64 финала. На первом этапе украинец победил представителя Казахстана Руслана Курбанова, далее выиграл у венгра Петера Сомфаи, россиянина Алексея Калинина и японца Масару Ямады. В итоге Никишин добрался до полуфинала, где проиграл россиянину Никите Глазкову со счетом 13:15.

На турнире в Швейцарии Украину представляли еще четыре шпажиста: Игорь Резлин, Максим Хворост, Ян Сыч, Владимир Станевич. Но далеко никто из них пройти не сумел. Наилучший результат показал Максим Хворост, который выбыл на стадии 1/32 финала.

Напомним, на Олимпийских играх в Рио украинские шпажисты не сумели завоевать "бронзу", уступив венгерской сборной.