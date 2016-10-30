Топ Новости
<
>

Украинский шпажист стал бронзовым призером этапа Кубка мира

30 октября в 11:07

Богдан Никишин успешно выступил в Швейцарии.

Богдан Никишин
Никишин дошел до полуфинала
facebook.com/fencing.ukraine
Украинский шпажист Богдан Никишин стал бронзовым призером этапа Кубка мира по фехтованию, который проходит в швейцарском Берне.

Никишин стартовал со стадии 1/64 финала. На первом этапе украинец победил представителя Казахстана Руслана Курбанова, далее выиграл у венгра Петера Сомфаи, россиянина Алексея Калинина и японца Масару Ямады. В итоге Никишин добрался до полуфинала, где проиграл россиянину Никите Глазкову со счетом 13:15. 

На турнире в Швейцарии Украину представляли еще четыре шпажиста: Игорь Резлин, Максим Хворост, Ян Сыч, Владимир Станевич. Но далеко никто из них пройти не сумел. Наилучший результат показал Максим Хворост, который выбыл на стадии 1/32 финала.

Читайте также: Украинские шпажисты стали третьими на чемпионате Европы

Напомним, на Олимпийских играх в Рио украинские шпажисты не сумели завоевать "бронзу", уступив венгерской сборной.

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги Никишин бронза Кубок мира фехтование
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 25.53
EUR 27.90
Последние новости