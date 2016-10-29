Украинский пловец Романчук выиграл пятое "золото" на этапах Кубка мира

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Украинцу снова не было равных в плавании вольным стилем.

Романчук одержал пятую победу за последние две недели XSport.ua

Украинецстал победителем этапа Кубка мира по плаванию, который проходит в Гонконге и является заключительным в сезоне.

Романчук в очередной раз выиграл "золото" на дистанции 400 метров вольным стилем. Уроженец Ровно показал время 3:40.18, опередив на 0,27 секунды венгра Петера Бернека. В тройку вошел британец Джеймс Гай. Это "золото" стало уже пятым для пловца на последних этапах мирового первенства.

Ранее украинец в Токио победил на дистанциях 400 метров и 1500 метров вольным стилем, а 22 октября в Дохе также взял две награды наивысшей пробы (400 и 1500 метров вольным стилем).

Две медали также на счету Дарьи Зевиной. Украинка стала третьей на 50 м на спине, уступив только Катинке Хоссу из Венгрии и австралийке Эмили Сибом. Еще одну "бронзу" Зевина взяла на дистанции 200 м на спине, где уступила все тем же Хоссу и Сибом.

Напомним, в октябре Зевина выиграла "золото" и "серебро" на этапе Кубка мира в Дохе.